Magazine Banda Burning Rage inaugura projeto na Monkey Goiânia Outras três bandas compõem a lista musical da casa nesta sexta-feira, que vai do hardcore ao punk rock

A Banda Burning Rage (foto) abre, neste sexta-feira, a partir das 21 horas, a primeira edição do evento Burning Fest, na Monkey Goiânia. Outras três banda também farão parte da apresentação. Recém formada, a banda principal segue a linha do hardcore melódico e do punk rock, tocando músicas autorais. Seus integrantes são músicos experientes, que já passaram por banda...