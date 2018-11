Magazine Banda Branda se apresenta no Teatro Sesc Centro Trio conta com a participação do guitarrista Brunno Veiga em apresentação nesta sexta-feira

Com Fabius Augustus no vocal e na guitarra, Thiago Ricco no baixo e Luan Rampazzo na bateria, a banda Branda faz show nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. O trio se apresenta em formato de quarteto, pois conta com a participação do guitarrista convidado Brunno Veiga. O grupo está em turnê com A Beleza Própria da Inocência e traz em ...