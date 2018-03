Banda Boogarins vai se apresentar no Chorinho da Avenida Goiás

A Boogarins vai transformar o projeto do Grande Hotel Revive o Choro, o Chorinho, em um verdadeira viagem por seus hits psicodélicos, no dia 9 de março, na porta do Grande Hotel, no Centro de Goiânia. O grupo, que se apresenta no Festival Coachella (EUA) em abril, faz um show especial com as canções dos discos As Plantas que Curam (2013), Manual (2015) e Lá Vem a Morte (2017).

É a primeira vez que os Boogarins se apresentam no Chorinho. O projeto, realizado sempre às sextas-feiras na Avenida Goiás, resolveu se abrir para novos gêneros sonoros especialmente na edição da semana que vem, que homenageia os integrantes da banda, formada por Benke Ferraz (voz e guitarra), Fernando Almeida Filho (voz e guitarra), Raphael Vaz (baixo) e Ynaiã Benthroldo (bateria).

O último disco lançado, Lá Vem a Morte, é o destaque do show, com canções que passeiam por entre riffs incandescentes e letras melancólicas. Disponibilizado em diversas plataformas, o álbum foi gravado em 2016 no Manchaca Roadhouse, em Austin, no Texas (EUA). “Estávamos há três meses fora do Brasil. Isso refletiu bastante o modo como trabalhamos as canções”, reflete Ferraz.



SERVIÇO

Evento: Grande Hotel Revive o Choro, com show da Banda Boogarins

Data: 9 de março de 2018

Local: Grande Hotel (Avenida Goiás com Rua 3, Centro)

Mais informações: 3233-9211

Entrada franca