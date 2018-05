Magazine Banda Boogarins faz homenagem ao produtor Miranda no último dia do Bananada BaianaSystem e Nação Zumbi também seguraram o público até o final das apresentações, já no início da madrugada desta segunda-feira (14)

Espécie de embaixador do Bananada ao longo dos anos, com a função informal de apresentador dos shows em edições anteriores, o produtor musical Miranda, morto em março, recebeu nova homenagem da banda goiana Boogarins. No palco principal do evento, neste domingo (13), o grupo de rock psicodélico exibiu um vídeo do homenageado ressaltando a importância de se lutar pelo r...