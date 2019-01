Magazine Banda Best Remender se apresenta no Mercado da 74

A banda Best Remember reapresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Mercado da 74, o show Retrospective of World Music, com entrada franca. Haverá ainda mais duas apresentações no mesmo local, nos dias 22 e 29, também às terças-feiras. Idealizada pelo baixista e cantor, Dema Moreira a Best Remember Band volta aos palcos, com a formação original tendo o baterista Moka Na...