Magazine Banda Aurora Rules está entre os destaques do encerramento do 24º Goiânia Noise Festival O festival chega ao fim neste domingo (12), no Centro Cultural Martim Cererê

A 24ª edição do Goiânia Noise Festival chega ao fim neste domingo, com apresentações, a partir das 16 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. Ao todo, são 13 atrações musicais, cujos shows devem entrar a noite. Entre elas, estão Krakkenspit, Ilizarov, WxCxMx, Rural Killers, Pedrada, River Phoenix, Armun, The Bombers, Half Bridge, PUS, Cérebro de Galinha e Mechanics. P...