Banda Aspirantes Trash Blues é atração do Lowbrow

A banda Aspirantes Trash Blues e o DJ Cristiano Ricardo comandarão o som do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira, no projeto Sexta Tem Concerto. Com mais de dez anos, a banda é formada por Diego Leiva, na guitarra e nos vocais, Ronan Rossi, também na guitarra e nos vocais, Emerson Fagundes, no baixo, e João Romeu, na bateria. Os Aspirantes Trash Blues apresentarão blues e rock com tendências punk, com repertório que inclui músicas de nomes como Muddy Waters, John Lee Hooker, Chuck Berry, Willie Dixon, Jimi Hendrix e The Rolling Stones, entre outros. Já Cristiano Ricardo levará repertório que passa por rock, reggae, funk e soul, com mixagens suaves. Ele atua na música eletrônica desde 1993. A casa abre às 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.