Banda Acorde7 comanda noite com repertório de blues

A banda Acorde7 é atração de noite de blues no Bolshoi Pub, a partir da meia-noite (a casa abre às 21 horas). No show I Need a Blues (Eu Preciso de um Blues), o grupo faz uma viagem musical desde os primeiros registros fonográficos do blues, no início do século 20, até chegar às tendências atuais do estilo, além de suas composições autorais que integram o seu primeiro CD, Take The Road. Canções leves, com letras bem humoradas contendo todo o charme e balanço frenético do blues que revolucionou o mundo da música. Os figurinos para o espetáculo, segundo a banda, foram selecionados para que o público pudesse se sentir em meio aos velhos cancioneiros americanos, criando o clima adequado para a apresentação das músicas do repertório. Ingresso: R$ 30 (valor sujeito a alteração, de acordo com a demanda e com a lotação da casa). Rua T-53, com T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.