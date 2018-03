Bananada divulga programação principal com Gil, Boogarins, Pabllo Vittar, Emicida e Nação Zumbi

A organização do festival Bananada divulgou nesta terça-feira (6) a programação principal que vai movimentar a cena goianiense entre os dias 7 e 13 de maio. Atrações como Gilberto Gil, Sonic Youth Lee Ranaldo, Pabllo Vittar e Boogarins já têm data de apresentação marcados. A edição deste ano tem gosto especial porque comemora 20 anos do evento. A agenda musical vai passar por diferentes espaços de Goiânia, entre centros culturais, casas noturnas e bares. O quartel general do festival será uma área exclusiva do Passeio das Águas Shopping.

A diversidade de atrações vai marcar a edição do evento, que nos últimos anos se diversificou para ir do rock ao pop, passando por sonoridades regionalistas que fazem parte da mistura sonora brasileira. Entre outros nomes de destaque, estão ainda, por exemplo, Emicida com Drik Barbosa e Coruja BC1, BaianaSystem, Àttøøxxá, As Bahias e a Cozinha Mineira, DJ Marky, KL Jay, Ava Rocha, Molho Negro e Triz. Para encerrar os dias de final de semana, foram escolhidas como âncoras Pabllo Vittar, Nação Zumbi e Gilberto Gil.

Além de apresentar novos nomes da música nacional, o Bananada também promove intercâmbio cultural com a realização de shows de grupos internacionais. Os grupos Meridian Brothers (Colômbia), The Ganjas (Chile), Ermo (Portugal), Adelaida (Chile), In Corp Santics (Argentina) fazem shows ao lado de bandas e cantores brasileiros. O festival traz também Lee Ranaldo para a abertura do evento, em um showcase especial no Centro Cultural UFG. Vocalista e guitarrista americano, Ranaldo ficou conhecido por atuar na banda Sonic Youth.

Mantendo a tradição de abrir espaço aos artistas goiano, o festival vai destacar ainda Boogarins, Hellbenders, Violins, Carne Doce, Niela, Bruna Mendez e MQN, ao lado de outras bandas formadas nos últimos anos no Estado, como Frieza, Lutre, Branda, Sarah Abdala e Brvnks. Durante a semana, o festival abre espaço para Sheena Ye, Mellow Buzzardz, Laura Lavieri, Marcelo Callado, Vamoz e Jorge Cabeleira. Confira a programação principal do Bananada 2018.

Programação do final de semana

Sexta-feira (11/05)

Palco principal

Aveeva (GO)

Niela (GO)

RØKR

Ermo (Portugal)

Vamoz

Holger

Giovani Cidreira

As Bahias e Cozinha Mineira

Jorge Cabeleira e o Dia em Todos Seremos Inúteis

Camarones Orquestra Guitarrística

Palco Red Bull Music

Bruna Mendez (GO)

Meridian Brothers (Colômbia)

Francisco El Hombre

KL Jay

Dj Marky

Palco Chilli Beans

Gilberto Gil Refavela

Emicida convida Drik Barbosa e Coruja BC1

Sábado (12/05)

Palco principal

Lutre (GO)

GorduraTrans

Ema Stoned

Branda (GO)

Oruã

In Corp Santics (Argentina)

Kalouv

Negro Leo

Ana Muller

Palco Red Bull Music

Ava Rocha

Javiera Mena (Chile)

Carne Doce (GO)

Rincon Sapiência

Heavy Baile

Palco Chilli Beans

ÀTTØØXXÁ

Pabllo Vittar part. Aretuza Lovi

Domingo (13/05)

Palco principal

Frieza (GO)

Blastfemme

Deafkids

Corona Kings

Adelaida (Chile)

Brvnks (GO)

Violins (GO)

Molho Negro

Hellbenders (GO)

Menores Atos

Palco Red Bull Music

Triz

The Ganjas (Chile)

Rimas e Melodias

Larissa Luz

Baianasystem

Palco Chilli Beans

Boogarins (GO)

Nação Zumbi

Serviço

Ingressos: www.sympla.com.br/bananada20