Magazine Balanço: incêndio destruiu 90% do acervo de museu e reconstrução do prédio custará R$ 15 mi Valor seria para a parte estrutural, uma vez que o que foi perdido é insubstituível

A vice-diretora do Museu Nacional, Cristiana Serejo, disse que 90% do acervo queimou no incêndio da noite de ontem e que a reconstrução do prédio custará R$ 15 milhões. O valor seria para a parte estrutural, uma vez que o que foi perdido é insubstituível, ressalvou. Cristiana afirmou que o orçamento vem caindo desde 2015, com contingenciamento de um terço do total, p...