Balada de Goiânia promove evento solidário no Jardim Goiás

O Club The Pub realiza na noite deste sábado (13), a 10ª edição do “The Pub Solidário”, onde cerca de 20 personalidades goianas serão bartenders por uma noite, servindo ao próximo e com a finalidade de arrecadar doações para a instituição “De Mãos Dadas”, a escolhida desta edição para receber as doações de 2 litros de leite dos convidados da festa.

Para animar o evento, a Dj Nat Valverde, da The Week de São Paulo, assume o comando das pickups, juntamente com os Djs residentes da casa: Silver, Leanh, Paolo e João Lemoz.

Serviço

Abertura da casa ao público às 23h30min.

Endereço: Rua 52, nº 219, Quadra B-21, Lote 22, Jardim Goiás

Telefone: (62) 3281-4308

Site: www.thepubgyn.com.br

Valor: O cliente ganhará 50% de desconto no valor da entrada quem trouxer as doações. O valor da entrada até 00h será R$ 30,00 / R$ 40,00 até 00h30 e R$ 45,00 a partir 00h31 (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio).