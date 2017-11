Balé do Basileu interpreta “A Pequena Sereia”

O espetáculo infantil A Pequena Sereia será apresentado neste sábado, com sessões às 16 horas e 20 horas, no Teatro Escola Basileu França. No enredo, baseado no clássico da Disney, a sereia Ariel tem o sonho de ir à superfície, mas só poderá realizá-lo ao completar 16 anos. Ela salva o príncipe Erick de um naufrágio e se apaixona por ele. Com a intenção de conquistar o coração do rapaz, ela busca a ajuda da bruxa Úrsula, que lhe promete pernas humanas se ele se apaixonar por ela. Caso contrário, Ariel seria amaldiçoada e transformada em espuma do mar.

Como “pagamento”, a Bruxa pede-lhe a sua bela voz e exige que Ariel nunca mais retorne ao fundo do mar. A pequena sereia, porém, se depara com uma armadilha: a própria Úrsula usa a voz da sereia para seduzir Erick e fazer com que não concretize seu desafio. Essa reviravolta coloca a jovem em dúvida entre seguir seu coração, lutando pelo seu amado, ou devolver o reinado de seu pai Tritão, tão almejado pela bruxa do mar.

A peça, adaptada por Ronei Maciel, tem participação de mais de 800 crianças que integram as turmas de formação em balé clássico da escola. As apresentações continuam até o próximo dia 30. A preparação do espetáculo, que envolve cenário, iluminação, figurino, sonoplastia, produção e trilha sonora original e ao vivo, foi feita para compor o universo cenográfico da apresentação, trazendo para a realidade a história que narra romantismo, superação e busca de sonhos.

SERVIÇO

Espetáculo:

A Pequena Sereia

Data:

Sábado, 16 e 20 horas

Local:

Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário

Ingressos:

R$ 40 (inteira)

Informações:

3201-4050