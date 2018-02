Bailarinos no meio da rua: ocupando espaços na mostra

Uma das características mais marcantes desta edição da 9ª edição da mostra de dança Paralelo 16°, foi a ocupação de espaços não convencionais pelos grupos e bailarinos. Até mesmo um guindaste em uma esquina movimentada do Centro de Goiânia serviu de palco para a arte. Segundo os organizadores, a ideia de levar a dança para o meio de ruas, praças e parques foi aprovada tanto pelos grupos participantes quanto pelo público.

“Deu tudo muito certo, os grupos fizeram reconhecimento anterior da área onde iriam se apresentar, para compor o seu trabalho e para que nada desse errado. Foi muito interessante ver a reação das pessoas com a surpresa dos bailarinos em movimento. Eles pararam para ficar observando, muitas vezes acompanhavam o

trajeto que o bailarinos faziam até o final. Essa é a proposta, instigar a curiosidade do transeunte e trazê-lo para perto do espetáculo e foi assim que aconteceu”, comemora Vera Bicalho, coordenadora geral da Quasar Cia. de Dança e do Paralelo 16°.

As apresentações do Paralelo 16° foram divididas em três eixos principais: Cena Aberta (nas ruas), Cena Livre (nos teatros) e Cena Proibida (para maiores de 18 anos, no Hermeto Bar e no Teatro Goiânia), a grande novidade desta edição. “O Cena Proibida teve um público curioso para saber o que iria ver. Tivemos espetáculos com temáticas mais profundas e interpretativas e outros mais leves com boas doses de humor. Nos divertimos muito na abertura com Os Boys do Rosa Grená, com o grupo Cabaré Rosa Grená. O público reagiu muito bem, sempre lotando e saindo bem satisfeitos”, conta. Ao todo, foram apresentados durante a mostra 13 espetáculos.