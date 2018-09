Magazine Bailarinos e coreógrafos de todo país se apresentam na 3ª Mostra Goiana de Danças Urbana Os espetáculos Interferência Inacabada... Preste Atenção no Ruído ao Fundo e Sujeito Corpóreo, Corpo Midiático, do coreógrafo e produtor cultural Vanilton Lakka, são os responsáveis pelo pontapé oficial do evento.

Uma grande vitrine para a dança feita em Goiás e no Brasil. Com objetivo de colocar em evidência a produção artística de dançarinos, coreógrafos e professores de todo o País, a 3ª edição da Mostra Goiana de Danças Urbanas será aberta nesta quinta-feira (6), às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. Os espetáculos Interferência Inacabada... Preste Atenção n...