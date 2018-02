Bailarina goiana fica entre as oito melhores em competição na Suíça

Bailarina do Teatro-Escola Basileu França desde 2012, Carolyne Freitas Galvão, de 17 anos, foi escolhida como uma das oito Prize Winners da 46ª edição do Prix de Lausanne 2018, na Suíça. O Prix premia bailarinas e bailarinos com bolsas integrais para estudarem balé em diversas partes do mundo, em escolas ou companhias, com liberdade de escolha para o artista. O Centro em Artes Basileu França é uma escola pública estadual – unidade da Secretaria de Desenvolvimento (SED), em Goiânia.

Durante a participação no Prix de Lausanne 2018, Carolyne Galvão recebeu o Prêmio da Audiência Pública, que é uma votação online entre o público que assistiu ao espetáculo em qualquer parte do mundo. Ela foi a mais votada.

A bailarina ainda foi classificada como uma das Prize Winners e ganhou uma das Becca’s. Isso significa que no Prix de Lausanne não há 1º, 2º ou 3º lugares. Eles escolhem oito bailarinos (as) como os (as) melhores do mundo. Estas oito pessoas são chamadas de Prize Winners.

Os classificados (as) ganham Becca’s, que são bolsas de estudos ou contratos na área de ballet em escolas ou companhias de dança internacionais. Os vencedores escolhem para onde querem ir e um patrocinador do Prix de Lausanne paga a bolsa de estudos ou contratos para o aluno por um ano.

Como finalista da competição, classificada entre as oito melhores do mundo, a bailarina Carolyne Galvão poderá escolher onde quer estudar e dançar. Afinal, ela é uma Prize Winner do Prix de Lausanne 2018.

Dessa forma, Carolyne Galvão encerrou a participação na 46ª edição do Prix de Lausanne. O evento é repleto de talentos excepcionais e um dos objetivos é ajudar jovens bailarinos a iniciarem uma carreira profissional.