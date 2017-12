Bailarina de dança oriental faz especial de fim de ano; confira outras atrações

Noite

Bailarina de dança oriental faz especial

de fim de ano

A bailarina Camila Valentino transforma sua habitual apresentação desta semana de dança oriental às quartas-feiras, no Café Nice, em especial de Natal. O show especial, que mistura passos orientais e o oriental fusion, foi batizado pela artista de Construindo Encantos. Camila é bailarina profissional há quase 20 anos. Especialista no estilo baládi egípcio, a professora e coreógrafa tornou-se uma das referências na dança do ventre em Goiás. A profissional da dança é acompanhada ainda por suas dançarinas se revezam no salão do Café Nice, a partir das 20 horas, apresentado os mais variados estilos do tipo de dança. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Inscrições

Mais duas semanas para se inscrever no festival Fronteira

Segue até 4 de janeiro de 2018 as inscrições para o Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (FFF). O evento é voltado para filmes documentais e experimentais de qualquer parte do mundo. A quarta edição do evento cultural será realizada em Goiânia entre 12 e 21 de abril de 2018. O objetivo é difundir a produção audiovisual que desafia os limites de gêneros, propondo novos modos de percepção e apreensão do mundo, entendendo o cinema como prática política e artística. O festival também busca a exibição de uma produção cinematográfica que representa a diversidade do audiovisual e do futuro do cinema artístico. Para as mostras competitivas serão aceitos filmes de todas as metragens e que tenham sido realizados a partir de janeiro de 2017.Cada realizador pode inscrever quantos filmes desejar, além de serem aceitas inscrições de filmes work-in-progress. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fronteirafestival.com.

Musical

Espetáculo baseado em “Frozen” será encenado no Lilian Centro de Música

O musical de Natal Aventura Congelante será apresentado neste quarta-feira, às 19 horas, no Lilian Centro de Música. A apresentação tem como base o sucesso de bilheteria da Disney, Frozen – Uma Aventura Congelante, que narra a história das irmãs Ana e Elsa. Herdeiras da família real no reino de Arendelle, elas precisam superar os desafios consequentes de um feitiço do passado que fez de Elsa uma rainha com poderes de congelar tudo o que toda. Apenas um gesto de amor verdadeiro poderá quebrar alguns dos encantos da magia. Ao final da apresentação do espetáculo, haverá entrada do Papai Noel. Valor: R$ 50 (inteira). Rua 88, nº 246, Setor Sul. Informações: 98507-8725.