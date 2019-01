Magazine Backstreet Boys voltam a receber indicação ao Grammy após 17 anos e são surprendidos Grupo volta a concorrer ao prêmio musical com a música Don't Go Breaking My Heart, lançada em 2018

Quase 17 anos após sua última indicação ao Grammy, os Backstreet Boys voltaram a concorrer ao prêmio musical com a música Don't Go Breaking My Heart, lançada em 2018. Seus integrantes, porém, revelaram ter sido pegos de surpresa. "Não esperávamos por isso", revelou Nick Carter em entrevista ao Live with Kelly and Ryan na última segunda-feira, 28. Kevin Richardson ...