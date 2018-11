Magazine Awake Music Festival

O festival marca o encerramento de mais uma edição do Mundialito de Wakeboard. O local escolhido para sediar as mais de 12 horas de música é o Sunset Wake Park, localizado na GO-020, neste sábado (24), a partir das 11 horas. O DJ Alok, conhecido pelo estilo popularmente chamado de Brazilian Bass, deve animar a multidão com hits como Hear Me Now, Ocean e Never Let Me G...