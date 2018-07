Magazine Avião de Michel Teló faz pouso de emergência e assusta cantor ‘Confesso que eu estou com o coração ainda acelerado’, disse Teló no Instagram

O cantor Michel Teló tomou um susto quando voltava para o Rio de Janeiro na segunda-feira, 23, após fazer um show na cidade de Carinhanha, na Bahia, um dia antes. No Instagram, Teló contou que o seu voo teve de fazer um pouso forçado para evitar a colisão com uma outra aeronave que estava irregularmente no corredor de aterrissagem. "Graças a Deus acabamos de che...