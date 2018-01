Avó com mais de 150 netos morre aos 98 anos

Uma avó que teve 12 filhos, 45 netos, 84 bisnetos e 25 trinetos morreu aos 98 anos em Manchester, na Inglaterra. Margaret Howarth era a matriarca de uma das maiores famílias na Inglaterra: ela se tornou avó há mais de 50 anos, quando seu primeiro neto, Anthony Conroy, nasceu. Seu último trineto, Jack Gavin, nasceu em 2017.



Ela se casou com Robert, seu único marido, em 1939 e os dois ficaram juntos até a morte dele há alguns anos. Apesar da idade avançada, a família dela contou ao jornal The Daily Mail que ela continuou morando sozinha até pouco tempo em uma casa nos arredores de Manchester. Pelo tamanho inusitado da família, eles costumam ser alvo de reportagens nos jornais locais quando se reúnem.



"Ela era amável e não engolia sapo de ninguém", disse Amanda Meekin, uma de suas netas, para o jornal The Daily Mail. "Ela sempre costurava algo para todos os bebês que nasciam na família, deve ter feito milhares de roupas e gorros", continuou. Torcedora fanática do Manchester United, Amanda disse que sua avó conseguia se conectar com todos por conta do futebol.