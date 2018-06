Magazine Autoras lançam em Goiânia livro sobre as Congadas de Catalão Obra destaca textos de Maria Luíza M. Mendonça e imagens da fotógrafa Lúcia Teixeira de Carvalho

As autoras Maria Luíza M. Mendonça, professora, e Lúcia Teixeira de Carvalho, fotógrafa, lançam nesta segunda-feira (25) o livro “Dançadores do Rosário”, que reúne textos e imagens sobre as Congadas de Catalão, na festa religiosa de Nossa Senhora do Rosário em Catalão. O lançamento será realizado na Vila Cultural Cora Coralina, Centro de Goiânia, às 18h30. Todo mês de...