Magazine Autor lança romance de aventura que se ambienta no século 19

O jovem autor Matheus Nunes lança o romance Novo Mundo, neste sábado (27), às 19 horas, na Câmara Municipal de Matrinchã, a cerca de 270 quilômetros de Goiânia. A obra, do gênero aventura, segundo o autor, é ambientada no Rio de Janeiro do século 19, ainda na época da escravidão. Emilly é uma moça inglesa que vem para o Brasil descobrir o Novo Mundo, onde viverá...