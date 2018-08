Magazine Autor explica a razão de matar tantos personagens em 'Game of Thrones' 'O Senhor dos Anéis' teve profunda influência no escritor

Em entrevista para o programa The Great American Read, da emissora PBS, Martin afirmou que as obras do britânico J.R.R. Tolkien, em especial O Senhor dos Anéis, tiveram profunda influência em sua carreira e na maneira como encara a literatura. "A maior invenção de Tolkien foram os personagens que lidam com a tentação do anel e o que fazer com ele. Todos e...