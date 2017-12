Autor do projeto do Jóquei Clube é tema de documentário exibido no Dia do Arquiteto

Paulo Mendes da Rocha é um dos profissionais da arquitetura mais reconhecidos no Brasil e no mundo. Entre seus projetos na capital está o Estádio Serra Dourada, a rodoviária e o Jóquei Clube de Goiás.

O arquiteto de quase 90 anos é tema do documentário “Tudo é projeto”. O filme já premiado pelo público como melhor documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano e no Arquiteturas Film Festival de Lisboa, apresenta as ideias e opiniões – em alguns casos polêmicas – sobre urbanidade, natureza, arte e técnica de Paulo Mendes.

A obra dirigida pela sua filha, Joana Mendes da Rocha e pela diretora de filmes Patricia Rubano, será exibida nesta sexta-feira (15), às 20h no shopping Bougainville.

O profissional coleciona medalhas, títulos e prêmios como o Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. “Uma cidade, antes de mais nada, é uma construção”, afirma o arquiteto.

Assista ao trailer: