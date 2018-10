Magazine Auriculoterapia ajuda a amenizar transtornos físicos e psicológicos Técnica chinesa que usa pontos específicos da região auricular. Já há inclusive tratamento com laser

Cansada de sofrer com distúrbios de ansiedade, a costureira Fernanda Beloni, 28 anos, resolveu buscar na auriculoterapia a solução para seus males. “Eu sofria muito com as crises. Não conseguia me controlar”, lembra. Ela conta que começou a fazer o tratamento por indicação de uma amiga e já na primeira seção os resultados apareceram. “Hoje posso dizer que estou ...