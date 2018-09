Magazine Atrizes Alinne Moraes e Irene Ravache comemoram boa fase na teledramaturgia Em Espelho da Vida, é a segunda vez que Irene trabalha com a escritora Elizabeth Jhin

Ela já está no panteão da teledramaturgia brasileira, ao lado de outras divas da TV. Já a outra começou a carreira muito nova e hoje coleciona personagens que ficam na memória de muitos. Em comum, Irene Ravache e Alinne Moraes mantêm papéis de destaque no teatro e na televisão, além de dividirem pela segunda vez as câmeras no folhetim Espelho da Vida, nova novela d...