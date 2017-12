Atriz Sandra Santiago encena espetáculos no Sonhus Ritual

Os solos Crônicas de Um Cativeiro e Sobre Sonhos e Passagens..., encenados pela atriz Sandra Santiago (foto), com direção de Alexandre Augusto, serão apresentados, neste sábado, às 20 horas, no Teatro Sonhus Ritual. Parte de trilogia em construção, os espetáculos integram o circuito Despertar para o Amanhecer da Consciência. A trilogia é resultado de investigações da artista sobre autoconhecimento e o que é a vida. O primeiro dos três espetáculos estreou em 2013, quando a atriz vivenciava o corpo gestante. Em Crônicas, a personagem usa a comunicação oral como conexão com a plateia. Em Sobre Sonhos e Passagens... aprofunda na investigação do corpo como sagrado. Ingresso: contribuição espontânea. Colégio Lyceu de Goiânia, Rua 21 n° 10, Centro.