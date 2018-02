Atriz reapresenta espetáculo “Dalí” no Teatro Sesc Centro

A atriz Adriana Veloso reapresenta o espetáculo Dalí, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O monólogo tem direção de Hugo Rodas e ressalta a genialidade do ícone do surrealismo, pela sua importância como artista e pela personalidade sincera e imodesta. Toda a visão sobre trajetória e obra é contada sob a ótica do próprio artista espanhol, ícone no século 20. Ingressos: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714 e 3933-1711.

Seleção

Festival de animação Lanterna Mágica recebe inscrições

A segunda edição do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação segue com inscrições abertas até dia 26. Podem se inscrever filmes de animação feitos a partir de 1º de janeiro de 2016, com duração máxima de 25 minutos para os curtas-metragens e a partir de 50 minutos para longas. Também serão aceitos filmes híbridos, que utilizem técnicas de animação em pelo menos 25% de sua duração. O Lanterna Mágica fez sua estreia em 2017, com o intuito de difundir o mercado de animação. Foram mais de 350 animações inscritas, entre produções brasileiras de diversos estados e de países como Suíça, Alemanha, Grécia, França, Polônia, Argentina, México e Colômbia. Além das mostras competitivas, o Lanterna Mágica promoveu a Mostra Especial: História da Animação em Goiás, que homenageou realizadores goianos ao longo de suas trajetórias e promoveu, ainda, palestras, oficinas e debates. Ainda sobre a edição anterior, foram mais de 60 filmes participantes das mostras competitivas e não-competitivas e, para a próxima edição, promove a Mostra Competitiva Internacional de Curtas, a Mostra Competitiva Nacional de Curtas e a Mostra Não Competitiva de Longas. Os filmes inscritos passarão por uma curadoria oficial, que será divulgada pela organização do festival. A lista de obras selecionadas estará disponível no site e nas redes sociais do Lanterna Mágica até 26 de março, sendo esse prazo prorrogável a critério da organização do festival. As inscrições são gratuitas. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.lanternamagica festival.com.