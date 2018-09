Magazine Atriz leva pais ao Emmy e faz sucesso nas redes sociais

A atriz Sandra Oh, 47 anos, chamou atenção por levar seus pais à cerimônia do Emmy que ocorreu na noite de segunda-feira (17). Sandra, que entre os papéis famosos fez a médica Cristina Yang em Grey’s Anatomy, foi indicada como melhor atriz de série de drama, por seu papel em Killing Eve, mas não levou o prêmio. No tapete vermelho, os pais Young-Nam Oh e Joon-Soo Oh sorri...