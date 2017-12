Atriz lança livro de poesia na Oficina Cultural Geppetto

A poeta e atriz sul-mato-grossense radicada em Goiás Thaise Monteiro lança, neste sábado, a partir das 20 horas, o livro Modus Operandi. O livro de poemas foi menção honrosa no Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, bolsa existente desde 1944, prêmio literário em atividade contínua mais antigo do país, que teve Bernardo Elis com primeiro vencedor. O livro foi prefaciado por Micheliny Verunschk e por Manoel Herzog. No evento de lançamento do livro a poeta e atriz apresentará cena teatral com poemas de seu livro, Teresa, Maria, Lili, pela Cia de Arte Poesia que Gira. O grupo de leitura Corpo de voz, dirigido pelo professor e poeta Jamesson Buarque, apresentará leituras de poemas. Rua 1013, Quadra 39, Lote 11, 467, Setor Pedro Ludovico.