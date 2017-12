Atriz fala sobre volta de 'Game of Thrones'

Em entrevista para a revista Variety, a atriz britânica Sophie Turner falou um pouco sobre as gravações da aguardada oitava temporada da série Game of Thrones. Ela contou como foi crescer em frente às câmeras e sobre qual o rumo de sua carreira agora que a série da HBO está perto de terminar. Turner revelou que o elenco está gravando há dois meses e que estão previstos pelo menos mais seis meses de filmagens. “Definitivamente há uma sensação de fim de festa nas gravações. Quando fizemos a leitura dos roteiros da temporada foi um momento bem emocionante. Pela primeira vez todos os atores estavam presentes”, disse. “Estamos saindo mais, indo jantar juntos com mais frequência depois das gravações. Sabemos que essa é a última vez que nos veremos todos reunidos”, continuou.

A atriz está com a carreira no cinema bem encaminhada. Ela será a protagonista do próximo filme da franquia X-Men, X-Men: Dark Phoenix, que estreia em novembro de 2018.