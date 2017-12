Atriz Eva Todor morre aos 98 anos em decorrência de uma pneumonia

Atualizada às 13h45

A atriz Eva Todor, de 98 anos, morreu às 8h50 da manhã deste domingo (10), em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista sofria de Mal de Parkison e morreu em decorrência de uma pneumonia. Ela será cremada, mas a data e o horário não foram definidos.

Com o diagnóstico de Mal de Parkinson, Eva vivia em internação domiciliar desde o dia 9 de setembro deste ano. Antes, ela ainda ficou internada na Casa de Saúde São José, também no Rio de Janeiro.

Filha de uma designer de moda e de um comerciante de tecidos finos, Eva Fódor Nolding nasceu na Hungria e estava radicada no Brasil desde 1929. Aos 4 anos, os pais matricularam Eva na Ópera Real da Hungria, onde ela aprendeu a dançar balé clássico.

Com mais de 80 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema, sua última novela foi "Salve Jorge", da Rede Globo, em 2012. Entre seus trabalhos estão “Sétimo Sentido” (1982), “Partido Alto” (1984), “Hilda Furacão” (1988) e “O Cravo e a Rosa” (2000).

A companhia de teatro de Eva Todor, que levava seu nome, foi a que inaugurou o Teatro Goiânia na década de 1940.