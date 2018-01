Atriz encerra série teatral neste fim de semana

A atriz Sandra Santiago faz as últimas apresentações dos solos Crônicas de um Cativeiro e Sobre Sonhos e Passagens..., nesta sexta-feira e sábado, sempre às 20 horas, no Teatro Zabriskie. Parte de trilogia em construção, os dois espetáculos integram o circuito Despertar para o Amanhecer da Consciência. A entrada é franca, com contribuição voluntária.

A trilogia Despertar é resultado de investigações da artista sobre autoconhecimento e sobre o que de fato é a vida. “Os solos buscam transmitir para o público, por meio dos sentidos, experiências de navegação para dentro de si”, diz Sandra. A real natureza da existência é uma das questões fundamentais do processo de criação dos espetáculos, segundo a atriz.

O primeiro dos espetáculos estreou em 2013, quando a atriz estava gestante. Em Crônicas de um Cativeiro, a personagem utiliza a comunicação oral como forma de conexão com a plateia. Desta maneira, a palavra constrói ambiência para a trama emocional, que se desenvolve sugestiva de encarceramento provocado por questões ilusórias.

Dois anos depois, Sandra Santiago estreou Sobre Sonhos e Passagens..., solo de aprofundamento na investigação do corpo como instrumento sagrado e como veículo da experiência sensorial e energética da trilogia. Neste ponto mais avançado da história, em sua jornada questionadora da natureza imaterial da existência, a personagem se depara com uma revelação jamais imaginada.

Atuais, as questões afloradas na trilogia, segundo Sandra, querem provocar a necessidade de reflexão sobre a natureza da vida. Para a atriz, espetáculos que compartilham experiências individuais de transformação para a chamada “mente coletiva”.

SERVIÇO

Espetáculos: Circuito Despertar da Consciência – Espetáculos Crônicas de um Cativeiro e Sobre Sonhos e Passagens...

Datas: Sexta-feira e sábado, sempre às 20 horas

Local: Teatro Zabriskie (Avenida Antônil Martins Borges, Setor Pedro Ludovico)

Ingresso: Entrada Livre com contribuição espontânea no chapéu da artista

Informações: 3093-5542