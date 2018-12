Magazine Atriz egípcia é acusada de imoralidade por usar vestido transparente Rania Youssef será julgada em janeiro pela vestimenta que usou no Festival de Cinema do Cairo, que deixava suas pernas à mostra

A atriz egípcia Rania Youssef será julgada no próximo mês acusada de ter promovido a imoralidade após participar do Festival de Cinema do Cairo usando um vestido transparente (veja mais abaixo). A informação é do jornal online estatal Al-Ahram Gate deste sábado, 1º. Rania enfrentará um julgamento em janeiro no Cairo depois...