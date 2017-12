Atriz Aracy Cardoso morre aos 80 anos

Depois de um mês internada no Rio de Janeiro, a atriz Aracy Cardoso faleceu nesta terça-feira (26), aos 80 anos. Ela estava no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul da capital carioca, e recebia tratamento para diversos problemas de saúde. Ela sofria de dificuldades cardíacas, hidrocefalia e distúribios de equilíbrio.

A última novela feita pela artista foi Sol Nascente, no início deste ano, na TV Globo. Aracy interpretou ainda Zazá em A Gata Comeu, de 1985, e participou de Senhora do Destino, Água Viva, Pecado Capital, Selva de Pedra, Fogo Sobre Terra, Final Feliz, Mandala e De Corpo e Alma. No cinema, esteve em Sai de Baixo, (1956), O Homem Nu (1997), Nosso Lar (2010) e outros filmes.

Viúva do ator e diretor Ibanez Filho, deixa as filhas Bia e Patrícia, além de netos e bisnetos. O velório será realizado nesta quarta-feira (27), na Capela 4 do Memorial do Carmo, Zona Norte do Rio, e o corpo será cremado.

A informação da morte foi divulgada pela também atriz Priscila Camargo em suas redes sociais. Veja a mensagem deixada por ela: