Atrações musicais e artísticas integram congresso estudantil

Além de debates sobre educação, política e o futuro, Goiânia receberá atividades culturais gratuitas durante o 42º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Os shows são abertos à toda população, realizados na Praça Universitária. Nesta quarta-feira, na abertura do evento, haverá o pré-lançamento do filme Primavera - Secundaristas e Suas Ocupações. A exibição terá debate com Ana Petta (diretora do filme), Paulo Celestino (diretor do filme) e Adelino Cândido Pimenta (reitor substituto do Instituto Federal de Goiás-IFG). Na quinta-feira, a parte cultural ficará por conta do projeto carioca Eu Amo Baile Funk, composto, entre outros, pela MC Pocahontas, o DJ Grandmaster Rafael e dançarinos. Já na sexta, a curitibana Karol Conka animará o público com sucessos como Tombei, É o Poder e Bate a Poeira. Karol, que é uma das artistas mais conhecidas no Brasil atualmente, é referência da representatividade das mulheres e da população negra. O congresso também terá espaços de discussões sobre a cultura e o lançamento do Circuito de Cultura Secundarista (Circus), projeto nacional da UBES voltado a essa área. A programação segue até sabádo no Setor Universitário.

Noite

Cantor destaca repertório de pop rock internacional

O cantor André Buenno se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O repertório é composto com grandes nomes, entre eles Coldplay, U2 e The Pretenders. O show também conta com músicas nacionais. No projeto voz e violão, o músico conquistou o espaço em Goiânia com hits dos anos de 1980, 1990 até os dias atuais. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, Qd F43A, Lt 214, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

Cinema

Sessão voltada para mães exibe a comédia romântica brasileira “Divórcio”

O filme brasileiro Divórcio é a bola da vez, nesta quarta-feira, às 14h10, na sessão CineMaterna, no Cinemark Flamboyant. O filme conta a história do casal Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício) que após um mal entendido passa a não medir esforços para se destruir. Depois de um casamento romântico e até de criarem um molho de tomate que é sucesso nacional, Noeli e Júlio se distanciam com a rotina até que um incidente se transforma na gota d’água para a separação. Cada um contrata o melhor advogado para defender seu patrimônio. No projeto de sessão para as mães, a ideia é proporcionar um ambiente confortável para mulheres com bebês de até 18 meses e acompanhantes. A sala de cinema conta com trocadores, iluminação mais leve e temperatura amena. O valor do ingresso é o mesmo praticado nas sessões normais. Flamboyant Shopping Center, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás. Informações: 3546-2068.