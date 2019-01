Magazine Atração que remete a doces fica até fevereiro em shopping de Aparecida de Goiânia

A atração O Incrível Mundo Doce destaca um circuito de atividades divertidas em um ambiente cheio de cor e muitas guloseimas no Buriti Shopping, até o próximo mês. A atração, instalada na praça de eventos do centro de compras, conta com um circuito para toda a família, com funcionamento de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 11 às 22 horas. Co...