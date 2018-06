Magazine Atores de 'Game of Thrones' se casam em castelo na Escócia Kit Harington e Rose Leslie selaram a união com cerimônia na igreja e celebração nos jardins da propriedade da família da noiva

Os ex-colegas do elenco de Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie se casaram na tarde deste sábado (23), com uma cerimônia na Igreja Rayne e celebração no Castelo Wardhill, localizado no nordeste da Escócia. O imóvel histórico onde a festa ocorreu tem 900 anos e pertence à família da noiva. Entre os convidados, estavam os atores da série como Peter ...