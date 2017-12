Atores de 'Game of Thrones' choraram ao terminar de ler último episódio

A atriz inglesa Sophie Turner revelou que o elenco de Game of Thrones chorou após terminar de ler os roteiros da última temporada da série. Em entrevista para a revista The Hollywood Reporter, a intérprete de Sansa Stark disse que a leitura conjunta dos roteiros foi uma experiência emocionante depois de tantos anos fazendo a série.



"No fim do último roteiro eles David Benioff e D.B. Weiss, os criadores da série leram 'Fim de Game of Thrones'", disse Sophie. "No momento em que isso aconteceu, os dois foram ovacionados por todo mundo na sala, estávamos todos aplaudindo e assoviando, foi sensacional", continuou.



"Depois daquele 'Fim de Game of Thrones' nós percebemos que realmente era o fim. Quando você está fazendo a série, não tem noção de quando está chegando ao fim. Você vai fazendo e vivendo a história. Foi realmente chocante e até um pouco triste, mas um momento de muito orgulho para todo mundo", refletiu a atriz.



Sophie falou pouco da última temporada de Game of Thrones, que estreia em 2019, mas revelou que os episódios finais terão muitos elementos fantasiosos. "Nessa temporada há muito mais relações formadas do que todas as outras juntas. Mais pessoas se encontrando, mais conspirações e formações de alianças", disse. "Quanto maiores os elementos fantasiosos presentes, tudo na série fica mais épico, incluindo os personagens e suas tramas", concluiu