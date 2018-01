Ator que interpretava Tinky Winky, em Teletubbies, morre aos 52 anos

O ator e coreógrafo Simon Shelton Barnes, que deu vida ao personagem Tinky Winky da série de TV infantil Teletubbies, morreu aos 52 anos na última quarta-feira (17). Pai de três, Shelton nasceu na pequena cidade de Ampthill, na Inglaterra.

Antes de assumir o papel no programa infantil, o ator chegou a atuar como dançarino de balé e coreógrafo.

Simon Shelton chegou a relutar ao receber o convite para interpretar o personagem que ficou conhecido por carregar uma bolsa de mão. Mas com o passar do tempo, o sucesso do programa infantil o transformou em uma celebridade internacional.

Em uma entrevista, o ator contou que recebia cartas de crianças e adultos. "Nós costumávamos receber muitas mensagens de fãs de crianças e pais. Suponho que nós somos um pouco como os Beatles ou o Take That da televisão infantil”, brincou.

A morte comoveu os familiares. Barnes foi homenageado pelo filho, que escreveu: “Ele era o homem mais amável e gentil que conheci e eu o amo mais do que qualquer coisa”. E sua filha, Lydia Barnes, acrescentou: "Eu te amo muito pai... sempre, sempre, sempre. O homem mais bonito do mundo. Para sempre em meu coração”.