Magazine Ator Otávio Augusto é internado às pressas por arritmia cardíaca O ator está em cartaz com a peça "A tropa", que foi adiada

O ator Otávio Augusto foi internado às pressas na tarde da última sexta-feira, 21, no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, por conta de uma arritmia cardíaca. De acordo com o hospital, ele passou por um procedimento de reversão da arritmia cardíaca com êxito e seu estado de saúde é estável. O ator é protagonista da peça A Tropa, que iria voltar aos teatr...