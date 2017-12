Ator morre em 'The Walking Dead' e não esconde frustração: 'foi devastador'

ATENÇÃO, ESTA MATÉRIA CONTÉM SPOILERS.



Mais do que isso, traz uma notícia muito triste para os fãs de The Walking Dead. O ator Chandler Riggs comentou sua saída da série após a morte de seu personagem, Carl Grimes.



O ator disse ao The Hollywood Reporter que "ninguém esperava que isso acontecesse" e que ficou triste com a notícia de que seu personagem teria este fim: "Foi devastador para mim e minha família porque a série teve muito impacto na minha vida. Eu comprei recentemente uma casa próxima ao lugar das gravações".



Quem está em dia com a série, viu que no episódio oito da 8ª temporada, que foi ao ar neste domingo, 10, Carl confessou que levou uma mordida de um zumbi, mas não fica claro se ele morrerá ou não.



"Sim, Carl vai morrer", Chandler disse ao The Hollywood Reporter. "Não há a menor chance dele sobreviver a isso. Sua história está chegando ao fim". A morte foi um choque para os fãs porque Carl e seu pai Rick (Andrew Lincoln) são os únicos personagens que estão na série desde o primeiro episódio.



O ator está com 18 anos e havia planejado adiar seu ingresso na faculdade por um ano para se dedicar à atuação e à música. "Acabou sendo uma coisa boa, já que agora eu vou poder fazer um monte de coisas que eu não pude nos últimos oito anos".