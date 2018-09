Magazine Ator Júlio Adrião apresenta 'A Descoberta das Américas' no Teatro Sesc

O ator Júlio Adrião (foto), do Rio de Janeiro, desembarcar em Goiânia nesta quinta-feira (13) para apresentação o texto A Descoberta das Américas, no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Com apenas o ator em cena, sem aparato – cenário, figurino, iluminação reduzidos –, o roteiro propõe um clima de estado de emergência. O protagonista da descoberta do título, acossado por uma ...