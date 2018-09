Magazine Ator Henry Cavill não será mais Super-Homem no Universo DC O ator pediu demissão devido a conflitos de agenda

Henry Cavill, ator britânico que vem interpretando o Super-Homem nos cinemas, pediu demissão da Warner Bros. e do Universo DC. O pedido de demissão veio após Cavill não entrar em acordo com a produtora, devido a conflitos de agenda, para uma aparição em Shazam!, previsto para estrear em abril de 2019. Com isso, ele não deve mais ser o...