Magazine Ator e diretor oferece oficina de teatro para adultos iniciantes

O ator e diretor Rubens Rodrigues ministra no próximo sábado (22) curso de teatro voltado para adultos (acima de 16 anos). A aula será ministrada entre 13h30 e 18h30, no Poli Espaço – Arte e Movimento e é destinada a pessoas que tenham pouca experiência teatral ou nunca tiveram aulas de teatro. De acordo com o professor, serão trabalhados exercícios corporais, vo...