Magazine Ator e cantor Leandro Léo emplaca música em trilha sonora da novela Espelho da Vida Leandro Léo, que é a voz por trás da canção 'João de Barro', é o mesmo jovem que deu vida ao personagem Pesadelo, do Sítio do Picapau Amarelo

Quem assiste a Espelho da Vida, nova novela das 6 da Globo, dificilmente imagina que a voz por trás de João de Barro, música que faz parte de sua trilha sonora, é do mesmo jovem que deu vida ao personagem Pesadelo, do Sítio do Picapau Amarelo, Leandro Léo. Quem viveu o início dos anos 2000 provavelmente se lembra das diversas aparições do ator e cantor na TV,...