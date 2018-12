Magazine Ator e bailarino Milton Aires estreia temporada de solo de dança

O ator e bailarino Milton Aires estreia curta temporada do solo de dança [O]UM (foto) nesta terça-feira (4), às 20 horas, na Sala 8 da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. O espetáculo, com 45 minutos de duração, será exibido novamente na quarta-feira no mesmo espaço. As apresentações têm entrada franca, com lotação máxima de 50 pessoas. ...