Magazine Ator Douglas Sampaio é acusado de agressão pela ex-namorada Em uma publicação no Instagram, ela relatou o ocorrido e ele, na mesma rede social, negou as acusações

O ator Douglas Sampaio foi acusado de agressão pela agora ex-namorada Jeniffer Oliveira, que interpreta a personagem Flora em Malhação - Vidas Brasileiras. Em uma publicação no Instagram, ela relatou o ocorrido e ele, na mesma rede social, negou as acusações.Segundo a atriz, tudo estava indo bem no começo do relacionamento, há um mês, mas, em seguida, eles começaram a “pa...