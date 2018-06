Magazine Ator do seriado 'Modern Family' morre aos 20 anos Jackson Odell havia se internado recentemente em uma clínica de reabilitação para cuidar do vício de drogas

Ator, cantor e compositor de 20 anos, Jackson Odell morreu aos 20 anos, informou o site TMZ e, posteriormente, confirmou a família. O corpo do rapaz foi encontrado na casa dele, em San Fernando Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, na últma sexta-feira, 20. A causa da morte ainda não foi revelada, mas, de acordo com as primeiras avaliações, não há...