Magazine Ator de Tropa de Elite morre aos 42 anos após sofrer acidente de carro Caio Junqueira começou a carreira ainda criança, aos 9 anos, no programa Tamanho Família, na extinta TV Manchete

Atualizada às 10h11 O ator Caio Junqueira, conhecido por papéis em novelas da Globo e no filme Tropa de Elite, morreu, aos 42 anos, nesta quarta, 23. Ele sofreu grave acidente na quarta-feira, 16, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto. Caio começou a carreira ainda c...